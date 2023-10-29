إشادات دولية بالدور المصري في إغاثة أهالي قطاع غزة

تعمل مصر على إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، عبر منفذ رفح البرى، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى، تضم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه مع استمرار القصف الذى يطال جميع أنحاء القطاع.

«الصحة العالمية»: جهود متواصلة على مدار الساعة

ورغم الجهود المصرية إلا أن مسئولى منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» يحذّرون من خطورة الوضع فى قطاع غزة، خاصة مع نُدرة وشح المياه والغذاء والدواء، وخروج أكثر من 12 مستشفى من أصل 35 من الخدمة العمل خلال الأيام القليلة الماضية.

قال مايكل راسان، المدير التنفيذى للطوارئ بالمقر الرئيسى لمنظمة الصحة العالمية، إن المسئولين المصريين يؤدون دوراً كبيراً فى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مقدّماً الشكر للحكومة المصرية والهلال الأحمر المصرى والقائمين على العمل فى محافظة شمال سيناء الحدودية مع قطاع غزة، حسب وصفه، وأضاف «راسان»، خلال وجوده بمدينة العريش للإشراف على دخول القوافل إلى غزة، إن المتطوعين المشاركين من أبناء مدن المحافظة يعملون على مدار الساعة على نقل المساعدات من المطار إلى معبر رفح البرى. وأضاف «راسان» أن المساعدات تدخل إلى غزة، بالتنسيق بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، بإشراف من هيئة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الجانب المصرى يقدّم كل التسهيلات لعبور المساعدات. وعن وضع المستشفيات، قال «راسان» إن 12 مستشفى من بين 35 مستشفى خرجت من الخدمة فى غزة منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أنه فى كل مرة يَطلب الجانب الإسرائيلى إخلاء أى مستشفى، تتعرّض حياة أكثر من ألفى مريض للخطر، إلا أن الكوادر الطبية من الأطباء والتمريض لا يغادرون المستشفيات منذ اندلاع الحرب لوجود الآلاف من المرضى واحتياجهم إلى الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة رصدت وجود أزمة كبيرة فى الأدوية الخاصة بالحوامل، خاصة أن هناك ما يقرب من 200 مولود يومياً فى قطاع غزة، قائلاً: «تخيلوا كم المعاناة للسيدات الحوامل ممن على وشك الولادة، أو ممن وضعن الأطفال فى ظل الظروف الراهنة».

«يونيسيف»: أرسلنا 8 شاحنات لـ"رفح"

وقال إدوارد شكر، مدير الطوارئ بالمقر الرئيسى لمنظمة «يونيسيف»، إن المنظمة أرسلت 8 شاحنات عن طريق البر فى معبر رفح تضم كميات كبيرة من المياه والمساعدات الإنسانية، مضيفاً أن الهلال الأحمر المصرى والحكومة المصرية تبذلان جهوداً حثيثة لإدخال أكبر قدر من المساعدات.