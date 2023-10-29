«صناعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد

أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة، التي استعرضها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، مشيرا إلى وجود 152 فرصة استثمار حاصلة على إعفاء من الضرائب.

وأكد «معتز» خلال تصريحات له، اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة، أن 152 فرصة استثمار ستوفر عملة صعبة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، كما أن هذه الفرص الاستثمارية غير متوفرة بمصر، مما ينتج عنه تنوع الصناعات والتنافسية للوصول إلى أفضل منتج.

وأوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة، تضم عددا من الأعضاء برئاسة النائب معتز محمود، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وأفاد النائب معتز محمود، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الصناعة الموحد ممثلة من مجلس النواب، وستعقد اجتماعات مع مستشاري وزارة الصناعة لإعداد هذا القانون، بما لا يخالف ولا يتعارض مع القوانين الأخرى ولا يتعارض أيضا مع الدستور.

وشدد «معتز» على أن وجود قانون صناعة موحد سيحقق مليارات الجنيهات، كما أنه سيقضي على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، موضحا أن أهمية قانون الصناعة الموحد تكمن أيضا في العمل على جذب المستثمرين المصريين والأجانب لما يقدمه من حوافز استثمارية.