سعر سبيكة الذهب اليوم.. من أفضل مجالات الاستثمار

يعتبر الذهب من أفضل وسائل الاستثمار على المدى الطويل، خاصة في حالة عدم الاحتياج للأموال خلال فترة قريبة من الزمن، لذلك يبحث الكثيرون عن سعر سبيكة الذهب، والتي تعد من أفضل المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، إذ تتميز بانخفاض المصنعية، ومناسبة للشراء في الفترة الحالية، فضلًا عن أنّها إحدى طرق الاستثمار طويلة الأجل.

ويعتبر انخفاض أسعار الذهب فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله عقب انتهاء الشهادات البنكية الخاصة به.

أسعار السبائك في مصر

ويقدر أقل سعر سبيكة الذهب، يمكن شرائها بسعر 858 جنيهًا بالمصنعية، إذ سجلت السبيكة عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو 858 جنيهًا للسبيكة، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1607 جنيهًا، حيث وصلت قيمة المصنعية للجرام على السبيكة إلى نحو 65 جنيها.

سعر السبيكة الجرام اليوم

وسجلت سعر السبيكة الذهب عيار 24، وزن جرام واحد، نحو 3054 جنيها، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 7620 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 15 ألفا و241 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 30 ألفا و482 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

سعر السبيكة الـ50 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما إلى 152 ألفا و514 جنيها، بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.