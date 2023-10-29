متحدث «الوزراء»: الغاز المنتج في مصر يخصص بالكامل للاستهلاك المحلي

قال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن تخفيف أحمال الكهرباء هو تدبير مؤقت لترشيد الطاقة في الفترة الحالية، وأن الأحمال ستعود لطبيعتها مع انخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن تخفيف الأحمال يتم توزيعه على كل أنحاء الجمهورية.

دول كثيرة تلجأ لإجراءات عدة لمواجهة أزمة الطاقة الحالي

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، مساء الأحد، إلى أن دولًا كثيرة تلجأ لإجراءات عدة لمواجهة أزمة الطاقة الحالية وأن أسعار المشتقات النفطية سجلت زيادة بنسبة 100% في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على أنه لا توجد مشكلة في الوقود.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الغاز الذي يتم إنتاجه في مصر يخصص للاستهلاك المحلي بالكامل.