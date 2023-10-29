«كهرباء المهندسين»: مصر تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة ورفع نسبتها لـ42%

عقدت لجنة التدريب للشعبة الكهربائية برئاسة المهندس أحمد الشناوي، وكيل الشعبة، ندوة تحت عنوان «استراتيجيات الطاقة في العالم ومصر»، حاضر فيها الدكتور مهندس علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور هشام سعودي، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي وكيلا نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد للنقابة، والدكتور مهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين.

مجلس النقابة على قدر المسؤولية

وأشاد الأستاذ الدكتور هشام سعودي، في كلمته بالشعبة الكهربائية بما تشهده من نشاط كبير وتطوير منظومة العمل بها لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، مؤكدًا أهمية موضوع الندوة نظرًا لما تلعبه الطاقة من أهمية سواء محليًا أو عالميًا، وسعي كل دول العالم لوضع استراتيجيات للطاقة لضمان استدامتها.

وشدد «سعودي» على أن مجلس النقابة على قدر المسؤولية، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، مختتمًا كلمته برسالة طمأنينة لكل المهندسين على الحالة الصحية للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مشيرًا إلى أنه وبحمد الله في تعافي مستمر، وهناك تواصل دائم به.

فيما رحب الأستاذ الدكتور أحمد البدوي بالحضور والمشاركين عبر تقنية زووم، معظمًا من موضوع الندوة، والذي يعد من أهم الموضوعات في الوقت الحالي، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعدًا بمزيد من الفعاليات لخدمة المهندسين والمجتمع.

جهود النقابة لدعم الطاقة

وفي كلمته المقتضبة عبر المهندس الاستشاري محمد ناصر، عن سعادته للمشاركة في تلك الندوة التي تناقش موضوع الساعة وهو الطاقة، متمنيًا خروج الندوة بنتائج جيدة.

فيما عبرت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي، عن سعادتها للمشاركة الإيجابية للمهندسات فيما تقدمه النقابة من فعاليات، مؤكدة أن النقابة تفتح أبوابها لجميع أعضائها، داعية الجميع للمشاركة الإيجابية في كل الفعاليات التي تنظمها النقابة.

من جانبه قدم الدكتور محمد اليماني، الشكر لهيئة مكتب نقابة المهندسيين لدعمها المستمر للشعبة الكهربائية، موضحًا أن الشعبة تسعى بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، ومنها تنظيم ندوات في موضوعات ذات أهمية كبيرة لإثراء معلوماتهم ورفع كفاءتهم وصقل خبراتهم، وسأل الحضور الدعاء بتمام الشفاء للمهندس طارق النبراوي.