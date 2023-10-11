القبض على عاطلين أثناء سرقة غرفة كهرباء في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على عاطلين في أثناء قيامهما بالشروع في سرقة غرفة كهرباء خاصة بطريق ترعة المنصورية، وجرى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مفتش مباحث كرداسة، بتمكن رجال المباحث من القبض على عاطلين حال شروعهما بمحاولة سرقة غرفة كهرباء الخاصة بطريق ترعة المنصورية بدائرة القسم، وبحوزتهما 9 مفاتيح مختلفة الأحجام، ومفك.

ألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، اعترفا بشروعهما في محاولة سرقة غرفة الكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.