ما المميز في تطبيق «I Top» المصري بديل «فيسبوك»؟

تصدر في الساعات الماضية تطبيق «I TOP» المشهور ببديل الفيسبوك المصري الترند، وذلك بعدما قام الفيسبوك بحجب الحريات وخاصة في القضية الفلسطينية وحذف عدد كبير من المنشورات وفرض الحظر لعدد ساعات طويلة لناشري هذه البوستات الداعمة أو المؤيدة للقضية الفلسطينية، وبعد المطالبة بإنشاء تطبيق بديل للفيسبوك ظهر سامح شافعي الشاب الثلاثيني خريج هندسة الإلكترونيات جامعة عين شمس بتطبيق «I ToP» ليكون تطبيق بديلا لـ«فيسبوك» في الوطن العربي.

موعد إنشاء التطبيق

وقال سامح شافعي، لـ«الوطن»، إن البرنامج يعمل عليه منذ عام 2019، وهو كان في البداية برنامج خدمات لطلب الخدمات المختلفة بداية من الخدمات والعمال وغيرها من الخدمات، وبعدها بدأ الأمر يتطور ليكون بجانب الخدمات موقع تواصل اجتماعي به تفاعلات مختلفة وبه العديد من المزايا.

وأضاف سامح أنه مختلف عن «فيسبوك» في كثير من الأشياء ومنها البوست الصوتي والتعليق الصوتي وذلك الأمر لا يوجد في برامج أخرى منتشرة، كما يوجد أيضا حريات كاملة لكل المنشورات وأن لكل شئ له الحرية في تناول كل الأشياء والآراء، أما عن المحظورات التي يفرضها البرنامج فقال إن البرنامج يحظر فقط الأشياء الأخلاقية فقط لما يناسب معايير المجتمع العربي والشرقي.

وأكمل سامح شافعي، في تصريحاته، أن التطبيق يفرض خصوصية كبيرة على مستخدميه، ولعل أهمها عدم جمع بيانات أي شخص، كما تفعل التطبيقات الأخرى وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية غلق الرسائل إذا رغب شخص في غلقها في حالة رغبة الشخص في عدم الحديث.

التشابه بين «I TOP» و«فيسبوك»

أما عن التشابه بينه وبين فيسبوك، فقال شافعي إن مواقع التواصل الاجتماعي جميعها تتشابه مع بعضها في عدة أيام ومن بينها، كتابة المنشورات والرسائل والمكالمات الفيديو والصور.

وبخصوص الإحصائيات، فقال شافعي إنه لا يحب أن يقول أرقاما بسبب تفاوتها الشديد وبسبب زيادة الزيارات على التطبيق في ساعة خلاف الأخرى، ولكنه قال إن الأعداد في تزيد كبير وعدد المستخدمين فاق المليون بكثير للغاية ولكنه ل يحب أن يقول أرقام محددة، أما عن الدول فقال أن مصر في مقدمة الدول وبعدها تأتي الدول العربية جميعها كالسعودية، موريتانيا، المغرب، الجزائر وكافة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد كن الدول الأوروبية ومنها أمريكا والبرازيل وتركيا وغيرها.