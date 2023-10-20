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خبير تكنولوجيا المعلومات: فيسبوك يمارس حربا ضد داعمي فلسطين (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
12:31 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
فيسبوك

فيسبوك

قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ هناك حربا تكنولوجية تختلف أدواتها من منصة لأخرى، مشيرًا إلى أن أول سلاح تستخدمه المنطقة هو أن يكون المحتوى يتعارض مع شروط الاستخدام.

صور منافية للمعايير

وأضاف إسكندر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «عندما نتحدث عن دعم القضية الفلسطينية وإدانة المذابح، فإن الصورة قد تنافي شروط الاستخدام فيتم حجبها حتى لا يراها الشباب الأصغر سنا، وبالتالي، فإن أول مرحلة من الحرب التكنولوجية هي استخدام الأدوات الشرعية من فيسبوك».

سلاح الحظر التلقائي

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «هناك أدوات أخرى مثل وقف المنشورات بسبب كثرة البلاغات حتى إن لم تكن مخالفة لمعايير الاستخدام، وهناك سلاح الحظر التلقائي بأن يبحث السيستم عن كلمات مفتاحية معينة مثل ذبح أو قتل وغيرهما، وبالتالي يجب تغيير كتابة هذه الكلمات مثل كتابة ذ بح، أي فصل الكلمة إلى جزئين».

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