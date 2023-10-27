فيسبوك يتحول للون الأسود تضامنا مع الأشقاء في فلسطين

حالة من الرعب والخوف سيطرت على أهالي غزة بعد تعرضها للهجمات المكثفة من قبل الطيران الجوي لجيش الاحتلال الإسرئيلي على كافة أنحاء الأماكن لبدء عملية الاجتياح البري الأمر الذي أثار جدلا كبير ا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

التضامن مع قطاع غزة

بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرئيلي بدء عملية الاجتياح البري على غزة منذ الدقائق الماضية ، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى اللون الأسود تضامنا مع قطاع غزة وحالة الرعب التي يعيشها الأهالي في تلك الأوضاع.

كلمات مؤثرة لوداع

بكلمات مؤثرة علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على عملية الاجتياح البري التي تعرضت لها قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرئيلي حيث طلب الجميع بالدعاء الشعب الفلسطيني، وجاءت التعليقات كالتالي: «حسبي الله و نعم الوكيل فيكم .. ادعوا لأهل غزة و فلسطين دلوقتي فهم في اشد الاحتياج للدعاء من الامة الاسلامية جميعا ولك الله يا غـزة» وأيضا «يبدو الاجتياح البري بدأ ، دعواتنا الهم بالثبات والنصر.. يا لطيف يا لطيف، أنت خير المغيث والمُعين».

وتسبب هجوم جيش الاحتلال الإسرئيلي على غزة في قطع الإنترنت والاتصالات من كافة الأنحاء في القطاع، وقال الاحتلال إن طائراته تشن هجمات مكثفة على كافة أرجاء قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستخدمت قوات الاحتلال غاز الأعصاب خلال الاجتياح البري على غزة ويعد من الغازات السامة الأكثر خطورة، إذ يعمل على شلل الجهاز العصبي وجميع وظائف الجسم ويمكن أن يكون قاتلاً