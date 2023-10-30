وزير البترول الأسبق: تخفيف الأحمال في ساعة يوميا يوفر 300 مليون دولار بالشهر

أكد أسامة أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن لجوء الحكومة لاستكمال تخفيف الأحمال مع تراجع واردات الوقود إلى زيرو، كما أعلن مجلس الوزراء يجعل خيار تخفيف الأحمال هو الأفضل، قائلاً: «تخفيف الأحمال في ساعة يوميا توفر 300 مليون دولار في الشهر ولايمكن اللجوء لتشغيل المحطات الكهربائية بالمازوت كبديل عن الغاز لأنه أصعب».

تخفيف الأحمال أفضل من الدين من أجل استيراد وقود من الخارج

وتساءل وزير البترول الأسبق خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»: «نستلف ونجيب وقود من الخارج، ولا تخفيف الأحمال ساعة أو ساعتين؟.. نخفف الأحمال طبعا».

انتهاء تخفيف الأحمال مع انخفاض درجات الحرارة

وكان المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأنه جرى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال، بحيث تكون لمدة ساعتين متصلتين، طبقا لنفس المواعيد المعلن عنها من قبل مشددا على أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.