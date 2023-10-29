أحمد موسى عن تخفيف أحمال الكهرباء: مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى العديد من الرسائل من أكثر من محافظة على مدار الأيام الماضية، نتيجة انقطاع الكهرباء ولمعرفة السبب في زيادة فترة الانقطاع، مشيرا إلى أن الفترة الماضية المواطن تأثر بانقطاع التيار الكهربائي وهذه مشكلة لم يكن معتادا عليها.

الحرب على غزة لها تداعياتها

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر على مدار تاريخها تدفع الثمن نتيجة مكانتها الكبيرة في المنطقة، لافتا إلى أن الأزمة الأخيرة وهي الحرب على غزة لها تداعياتها.

وأشار إلى أن ضمن التداعيات أزمة الكهرباء، والمشكلات في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، موضحا أن تخفيف الأحمال كان بانقطاع التيار الكهربائي في اليوم لمدة ساعة خلال الشهور الماضية.

كما أكد أن الدولة تقوم بتخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الظروف الحالية والتداعيات التي تفرضها الأزمات، لافتا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيكون لمدة ساعتين في اليوم بدلا من ساعة، تشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع «موسى» أن هناك 46% من استهلاك غاز، وهناك 50% من هذا الاستهلاك يتم دفع ربع قيمته، كما أن الاستهلاك الأكبر للكهرباء في المنازل أكثر من المصانع.

العالم يعاني أزمة في الغاز الطبيعي

وأوضح أن العالم يعاني أزمة في الغاز الطبيعي، وشدد على أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في المنطقة، مبينا أنه يجب على المواطن مساندة الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء.

وتابع أنه تحدث مع مسؤول كبير في وزارة الكهرباء، حول أزمة تحفيف الأحمال، مؤكدا أن المسؤول أكد له قائلا: «عندنا القدرة إن ميبقاش في أزمة في الكهرباء لكن هناك تداعيات وظروف غير طبيعية وأزمات تدفعنا لذلك للتعامل مع الوضع الحالي، ولكن لو فتحنا على البحري ممكن يحصل أزمة كبيرة وترجعنا لفترة منقدرش نعالج فيها الأزمة مجددا».