خطوات عليك اتباعها حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء

في كثير من الأحيان، عندما ينتقل أحد الأفراد من منزل لآخر، يقوم بالتقديم على تركيب عداد كهرباء باسمهم وخاص بهم، وعند تقديم العداد قد يتأخر تنفيذ الطلب الخاص بهم، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في حل المشكلة حتى يتم تركيبه في أقرب وقت.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توجيه النصائح للمواطنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، لمساعدتهم على الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها بكل سهولة، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات التي يجب اتباعها حال تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات يجب اتباعها حال تأخير تركيب عداد الكهرباء

- يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها مقدم طلب تركيب عداد الكهرباء.

- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يمكن تقديم شكاوى المواطنين للجهاز، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

1- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

3- تقديم صورة من طلب تركيب العداد.

4- تقديم صورة من أي إيصالات مسددة.

- وبعدها يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء

هناك 6 منافذ يمكن تلقي شكاوي المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء من خلالها، وتتمثل في الآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

2- أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

3- أو من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org .

5- ويمكن أيضا من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- أو الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).