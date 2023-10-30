«الصحة العالمية»: تزايد أعداد الوفيات بغزة جعل رائحة تحلل الجثث تفوح بالقطاع

تحدثت الدكتورة رنا حجي، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، عن آخر التطورات الصحية داخل قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد القصف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت والتهديد بقصف مستشفى القدس، مشددة على أنه لا يمكن قبول التهديد بقصف مستشفى القدس، فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي ويتم التركيز على أهمية سلامة المراكز الصحية من مستشفيات وعيادات كونها خط أحمر.

من المستحيل إخلاء المستشفيات من المرضى

وقالت «حجي» في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات من المرضى، خصوصا أن بعض المصابين يعيش على أجهزة تنفس صناعي هذا بجانب الأطفال الرضع في الحضانات، هذا بجانب وجود لاجئون يحتمون بالمستشفى، هربا من القصف.

الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي

وشرحت «حجي» أن الوضع الصحي في قطاع غزة بشكل عام، سواء شمال القطاع أو جنوبه فهو كارثي ونسبة تغطية المستشفيات من حيث الطاقة الاستيعابية بلغت نسبة 180% لدرجة أن كل مريضين يتشاركان في سرير واحد، فالوضع فوق طاقة المستفيات الاستعابية وأعداد الأطقم الطبية.

المشارح في المستفيات تشهد تزايد أعداد الوفيات

وكشفت «حجي» أن المشارح في المستشفيات تشهد تزايد أعداد الوفيات، لدرجة العجز عن حفظ الجثث بشكل دقيق، موضحة أن رائحة تحلل الجثث تفوح خصوصًا مع انعدام الوقود للمولدات بالمستشفيات، حتى أن غرف العمليات عاجزة عن إجراء العمليات وسط نقص بكل المعدات الدوائية خصوصا أدوية التخدير ووقف النزيف.

وحول الأوبئة قالت: نقص المياه عامل خطير جداً مع عدم تأمين مياه صالحة للشرب وحتى المياه الخاصة بالاستخدامات اليومية قد تؤدي لأمراض الإسهال، لافتة إلى أن اكتظاظ الناس في مكان واحد قد تؤدي لانتشار الأمراض التنفسية والجلدية قائلة: «بدأنا نشوف أمراض والجرب والقمل بالإضافة لتخوفات من تفشي الحصبة».