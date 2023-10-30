البيت الأبيض: بايدن والسيسي أكدا التزامهما بالعمل على إقامة سلام دائم في فلسطين

كشف بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الأمريكي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي الليلة.

وقال البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تحدث اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعبير عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة.

وجاء في البيان أن الزعيمان عبرا عن التزامهما بتسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ومن ثم بشكل مستمر.

وأضاف أن بايدن والسيسي ناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أطلع نظيره المصري على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم قيام الجهات الفاعلة الإقليمية بتوسيع الصراع في غزة، وكذلك على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي في الاتصلا الهاتفي، التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.