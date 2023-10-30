وزير الخارجية الأسبق: يجب وجود موقف عربي قوي تجاه تمادي دولة الاحتلال في غزة

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، في رده على ما يقال عن قلة اهتمام بعض الدول العربية حالياً بالقضية الفلسطينية: بالفعل هناك بعض الدول العربية أصبحت أقل اهتماما بالقضية الفلسطينية، محذراً تلك الدول، إذ أن الإقدام على مثل ذلك ستكون له تداعيات في المنطقة لأن هذه القضية واستمرار الاحتلال بهذه الصورة يمثل سرطانا.

يجب على الدول العربية اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على دولة الاحتلال

وشدد «فهمي» على أن تلك الدول ستدفع ثمناً لهذه المواقف المتراجعة من جهة مصداقيتها كسلطة عربية أمام شعوبها، مطالباً الدول العربية باتخاذ مواقف حاسمة للضغط على دولة الاحتلال من خلال ممارسة الضغط عليها بعرض كل أخطائها القانونية والإنسانية والسياسية في كل المحافل الدولية بما يشكل عنصر ضغط على تل أبيب والدول الغربية المؤيدة لها.

يجب أن يكون هناك موقف عربي تجاه تمادي دولة الاحتلال في التهجير القسري

وشرح «فهمي» خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي تجاه تمادي دولة الاحتلال في التهجير القسري في غزة عبر التدمير والعقاب الجماعي.

يجب إبراز التجاوزات المطلوبة والإجراءات المطلوبة وطرح الحلول

وشدد فهمي على أنه يجب إبراز التجاوزات المطلوبة والإجراءات المطلوبة وطرح الحلول متسائلاً: لماذا لا تطرح الدول العربية الحل دون أن نتتظره من الخارج؟ عبر طرح حلول مثل انسحاب إسرائيلي للساحة، ووقف إطلاق النار ومراقبة للساحة في غزة والدعم الانساني.