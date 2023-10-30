«الأونروا»: 640 ألف نازح فلسطيني يقيمون في مدارس تابعة لنا بغزة

قالت تمارا الرفاعي، مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، إن 150 مدرسة من مدارس منظمة الأونروا بها نحو 640 ألف نازح من شمال قطاع غزة لوسط وجنوب القطاع، إذ أن هناك عائلات بأكملها نزحت، بمتوسط 50 فردا لكل عائلة.

وأوضحت «الرفاعي» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة «ON» أن عدد المدارس والمنشآت التابعة لوكالة الأونروا التي تم استهدافها بالقصف الإسرائيلي بلغ 42 مدرسة ومنشأة، وفقدت الوكالة حتى الآن نحو 59 شخصا من طواقمها من الأطباء والمعلمين.

وشددت «الرفاعي»: «لم تصلنا نقطة وقود واحدة منذ اندلاع الأحداث ودون الوقود لن تكون هناك أي عملية إغثاية»، موضحة أن أهالي قطاع غزة اقتحموا مخازن المنظمة التي تحوي المساعدات الانسانية الغذائية بعد انقطاع الاتصالات حيث شعر السكان بالخوف واقتحموا المخازن وحصلوا على ما وجدوا من من دقيق وغيره لأنهم لا يعرفون المجهول.

150 مدرسة أصبحت ملجأ لعشرات الآلاف من اللاجئين

وشرحت أن مدارس الوكالة 150 مدرسة أصبحت ملجأ لعشرات الآلاف من اللاجئين من هدمت منازلهم بعد هدم نحو 52% من مساكن القطاع موضحة أنه هناك 640 ألف نازح فلسطيني بالمدارس، ولكن ينقصهم كل مقومات الحياة وأبسطها الماء النظيف.

وأشارت إلى أن الشخص بقطاع غزة يحصل على قطعة خبز واحدة كل يوم، مشددة على أن بعض الاستطلاعات تقول أن ثمة نكبة ثانية تحل بالأراضي الفلسطينية بعد نزوح أكثر من مليون شخص.