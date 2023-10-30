آخر تطورات الاشتباكات مع جيش الاحتلال في جنين.. 4 شهداء و9 إصابات

أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، اليوم، استشهاد الشابين وئام إياد حنون 27 عاما، وموسى خالد جبارين 23 عاما من مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ لترتفع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها إلى 4 شهداء.

حصيلة عدوان الاحتلال على مخيم جنين

كان مدير مستشفى جنين الحكومي أعلن استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما أمير عبدالله شربجي 25 عاما متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي 28 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فيما أصيب 9 آخرون على الأقل، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت الوكالة بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، كما نقلت مركبات الإسعاف 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي، مضيفا جرافة الاحتلال اقتحمت المستشفى وهدمت جزءا من جداره الخارجي.

كما دهست قوات الاحتلال شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي، بينما أكد مصدر أمني، أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل، إضافة إلى إطلاق الطائرات المسيرة عدة صواريخ داخل المخيم.

تفاصيل اعتداء قوات الاحتلال على الشوارع والمنازل في جنين

وأشارت وفا إلى أن جرافات الاحتلال جرفت الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، والشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت جرافة الاحتلال دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء «الحصان» ونقلته عبر آلياتها العسكرية.

وقالت إن قوات الاحتلال أخلت 3 بنايات سكنية في أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كذلك أخلت حي الزهراء المحاذي للمخيم وحولوا سكانه إلى دروع بشرية، مضيفة أن قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت أهالي المنازل في أطراف المخيم بإخلائها، مهددة بضربها، في الوقت الذي قطعت فيه الكهرباء عن معظم منازل المخيم وأطرافه، وأطلقت كلابها البوليسية داخل أزقة المخيم.

ولفت إلى أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمدت تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين، كما سحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها كامل، بينما تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المحلات التي فجرها الاحتلال، لإطفاء النيران المشتعلة فيها.