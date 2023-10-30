تطورات الأوضاع في غزة.. إصابات بصفوف الاحتلال واستهداف سيارة إسعاف

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وقوع إصابات بصفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة جرت الليلة في قطاع غزة، لدى محاولة قوة برية تابعة للاحتلال اقتحام قطاع غزة من المنطقة الشمالية، إذ تصدت لها الفصائل الفلسطينية بقوة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، بأن قوة برية تابعة لجيش الاحتلال حاولت اقتحام قطاع غزة من الشمال فدارت اشتباكات عنيفة بينها وبين الفصائل الفلسطينية، مما أسفر عن وقوع 3 إصابات بين قوات الاحتلال، بينها إصابتين خطيرتين.

جاء ذلك خلال محاولة اقتحام برية من قوات الاحتلال لقطاع غزة، صاحبها غطاء ناري كثيف لمدفعية جيش الاحتلال وقصف مكثف لطيران الاحتلال، مما تسبب في إصابات عديدة بين المدنيين الفلسطينيين.

ولدى محاولة سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات، قصفت قوات الاحتلال إحدى سيارات الإسعاف، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويتعرض قطاع غزة منذ الساعات الأولى لليل إلى قصف عنيف من طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تناشد فيه مستشفيات غزة العالم لسرعة الضغط على الاحتلال لوقف الهجوم المدمر، في وقت تتعرض له مستشفيات غزة لكارثة إنسانية.

بيان عاجل للجيش الصيني

من جانبه، طالب الجيش الصيني في بيان عاجل له بضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك، فيما كشفت تقارير أمريكية عن أن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط، لتقديم الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات التي يقوم بها ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

آليات الاحتلال تتوغل في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت بريا في القطاع لكيلومترين تقريبا.

وتابعت: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم الآن باقتحام مدينة جنين، بينما تواصل قصف قطاع غزة بشكل مكثف.