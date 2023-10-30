انضمام 5 لاعبين من مطروح لمنتخب الناشئين مواليد 2008 لكرة القدم

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمواهب وأبناء مطروح وتميزهم في عدد من المجالات، مع تقديم محافظة مطروح كل أوجه الدعم والرعاية، وذلك خلال لقاء المحافظ باللاعبين الخمسة المنضمين لمنتخب مصر الناشئين 2008 لكرة القدم في التجمع الثاني للمنتخب، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وأحمد رزق براني المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فرع مطروح، ومحمد كريم المشرف العام للمنتخبات بمنطقة مطروح لكرة القدم.

دعم الموهوبين في مطروح

وأهدى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فرع مطروح، اليوم، خلال لقاء المحافظ بمكتبه درع الاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك تيشرت المنتخب لمحافظ مطروح تقديراً لجهوده في دعم الموهوبين في كل المجالات، خاصة الرياضة والرياضيين على أرض مطروح، كما أهدى المدير التنفيذي درع الاتحاد السكرتير العام تقديرا لجهود التعاون وتذليل العقبات، أمام فرع الإتحاد.

الاهتمام بالرياضة في مطروح

وأكد محافظ مطرو الاهتمام بقطاع الرياضة في مراكز مطروح الثمانية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، وإنشاء ملاعب ما بين قانوني 11 لاعبا وخماسيا لكرة القدم، وتطوير المنشآت الرياضية ودعم جميع المنضمين الي منتخب مصر لكرة القدم والشباب والرياضيين ليس في كرة القدم فقط ولكن في جميع الرياضات الجماعية والفردية.