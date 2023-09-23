رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة الشباب والرياضة تعلن وظائف جديدة بالقطاع الخاص.. اعرف الشروط

كتب:

هبهَ وهـدان
09:31 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
وظائف - أرشيفية

وظائف - أرشيفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، وظائف جديدة في إحدى شركات الملابس بالقطاع الخاص. 

ونوضح في التقرير التالي تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليويمة التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

ووفق المعلن عبر الموقع الرسمي للشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن الوظائف المطلوبة هي مدير فرع (خبرة في نفس المجال)، نائب مدير فرع (خبرة في نفس المجال)، موظف مبيعات - بائعة.

ولفتت الوزارة إلى أن أماكن العمل هي مدينة نصر - التجمع - مول العرب - رحاب - ا لزقازيق - إسكندرية - سوهاج، بشروط من بينها الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، تقديم موقف واضح من التجنيد.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عدة مميزات يتمتع بها الحاصلين على فرصة العمل وهي مرتب ثابت، عمولة، فرص للتدريب، فرص للترقي، تأمين صحي واجتماعي.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنا، والذهاب على العنوان التالي قطعه 61 بمنطقه الألف مصنع التجمع الثالث يوم الأحد الموافق 1 اكتوبر 2023 من الساعة 9 صباحا الى الساعة 4 مساء.

اقرأ المزيد:

وظائف أمن بفروع بنك مصر في 9 مناطق.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

4 وظائف تساعدك على جني أموال طائلة دون الحاجة إلى مؤهل جامعي.. تعرف عليها

هل توجد وظائف في البريد المصري 2023؟.. مصدر يجيب

وظائف مطلوبة في السعودية برواتب مجزية.. تعرف على الشروط
بقلم هبهَ وهـدان