وزارة الشباب والرياضة تعلن وظائف جديدة بالقطاع الخاص.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، وظائف جديدة في إحدى شركات الملابس بالقطاع الخاص.

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تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

ووفق المعلن عبر الموقع الرسمي للشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن الوظائف المطلوبة هي مدير فرع (خبرة في نفس المجال)، نائب مدير فرع (خبرة في نفس المجال)، موظف مبيعات - بائعة.

ولفتت الوزارة إلى أن أماكن العمل هي مدينة نصر - التجمع - مول العرب - رحاب - ا لزقازيق - إسكندرية - سوهاج، بشروط من بينها الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، تقديم موقف واضح من التجنيد.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عدة مميزات يتمتع بها الحاصلين على فرصة العمل وهي مرتب ثابت، عمولة، فرص للتدريب، فرص للترقي، تأمين صحي واجتماعي.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنا، والذهاب على العنوان التالي قطعه 61 بمنطقه الألف مصنع التجمع الثالث يوم الأحد الموافق 1 اكتوبر 2023 من الساعة 9 صباحا الى الساعة 4 مساء.