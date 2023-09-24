وظائف خالية في محافظتين مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.. اعرف التفاصيل

أعلت وزارة الشباب والرياضة توافر عدد من الوظائف الشاغرة في بعض المحافظات التي تقام فيها ملتقيات التوظيف، والتي تطلبها مجموعة من الشركات الخاصة المشاركة في هذه الملتقيات.

وظيفة أخصائي تمويل ومسؤول مبيعات

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن شركة Aman Holding، تعد إحدى الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف بالمنيا، وتطلب للتعيين مجموعة من المتخصصين في الوظائف الآتية:

- أخصائي تمويل.

- مسؤول مبيعات داخلي.

- مسؤول خدمات مالي.

ويمكن التقديم ومعرفة كافة الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــا.

وظائف مبرمج مبيعات

تطلب إحدى الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف بالبحيرة، وفقًا لوزار الشباب والرياضة، عددًا من الموظفين لشغل وظيفة مبرمجي مبيعات، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر الدخول على النموذج التالي من هنـــــا.

وظائف مهندسين وعمال خريجين

تتطلب إحدى شركات المبيدات والكيماويات المشاركة في ملتقى التوظيف بالبحيرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، شغل مجموعة من الوظائف كالتالي:

- مهندس كهرباء لماكينات التعبئة.

- فني تشغيلات ماكينات كهرباء.

- خريجي كلية الألسن.

- خريجي زراعة إنجليزي.

- خريجي زراعة قسم كيمياء مبيدات.

- خريجي علوم.

- سكرتيرة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على هذا النموذج من هنـــا.