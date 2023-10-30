أساقفة الكنيسة يترأسون اليوم جنازة الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا الراحل

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فرنسا، ظهر اليوم، صلاة تجنيز الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا الراحل، بكنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي والقديس البابا كيرلس السادس بسارسيل في باريس، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية في الخارج بتكليف من البابا تواضروس الثاني.

جنازة مطران فرنسا

ومن المقرر أن تذاع جنازة مطران فرنسا الراحل على قناة ctv، قناة فضائية قبطية، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت مصر. ومن المنتظر وصول جثمان الأنبا أثناسيوس إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، كما أعلن البابا تواضروس في عظته الأربعاء الماضي، موضحًا أن صلوات الجناز ستكون في الأغلب يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.

عن الأنبا أثناسيوس فهو هولندي الجنسية ولد عام 1933، وكان كاهنا لجماعة تعرف باسم جماعة والدة الإله الأرثوذكسية بفرنسا وكان اسمه المونسنيور إيجينوس وكان مساعدًا للأسقف جوانس ماريا رئيس تلك الجماعة، حتى جاء إلى مصر عام 1971 على يد الأنبا أغابيوس، أسقف ديروط في ذلك الوقت.

وفي عام 1974 رسم المطران الراحل راهباً على يد البابا شنودة الثالث بعدما قضى 3 سنوات في الدراسة ومتابعة شخصية من البابا شنودة الثالث، بحسب الكنيسة القبطية. وفب عام 1994 اختاره البابا شنودة ليكون أسقفا عاما في فرنسا باسم الأنبا إثناسيوس.

صفات عن الراحل

وفي عام 2013 تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا وبعدها تم ترقيته إلى رتبة مطران بيد البابا تواضروس.ووصفه البابا تواضروس بعد رحيله، يوم الأثنين الماضي، أنه كان إنسانًا هادئًا وديعًا محبًّا للسلام، ويخدم في صمت، ويحمل عملًا كبيرًا، وخدم الكنيسة على مدار عشرات السنوات.