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الجامعات تدعم الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات بنسبة خصم.. اعرف الشروط

كتب:

أحمد أبوضيف
03:32 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك دعم تقدمه الوزارة للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية الخاصة بالمعاهد المختلفة، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، موضحة أن الدعم متمثل في خصم نسبة وجزء بسيط من المصاريف الدراسية، وفقا للاشتراطات والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الخصم من قيمة مصروفات الفصل الثاني

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز الاشتراطات تتمثل في حالات الطلاب اليتامى وضرورة تقديم الطالب لبحث اجتماعي عن حالته المادية وتقديم الأوراق التي تثبت تعثره وما يفيد قيده أيضا بالمعهد، منوهة إلى أن الخصم يكون من قيمة مصاريف الفصل الدراسي الثاني.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.