محافظ بورسعيد يشهد ندوة «البرنامج التثقيفي السياسي» لذوي الهمم وذويهم

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، فعاليات «البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم وذويهم»، وذلك بفندق بورسعيد، بحضور عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية التوعوية

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية انعقاد الندوات التوعوية، التي تساهم في التأكيد على الدور المجتمعي لذوي الهمم في المشاركة بالحياة السياسية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والاندماج مع المجتمع في العديد من الأحداث والفعاليات السياسية والاجتماعية.

وشدد «الغضبان» على «أننا نولي أهمية خاصة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم»، لافتا إلى أن هناك العديد من أبناء المحافظة ذوي الإعاقة يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية و العالمية.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للقائمين على تنفيذ البرنامج التوعوي، وأشاد بجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، في توفير المناخ المناسب لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

كما تناول اللقاء الحديث عن دور المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته في محافظة بورسعيد، وآليات دوره في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الهمم، وتدريبهم للتوظيف في عدد من المجالات التي تتميز بها المحافظة.

يذكر أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، قد أولت ذوي الهمم اهتماما كبيرا، وشاركوا في مختلف المجالات كشريك أساسي في المجتمع