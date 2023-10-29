بعد مسلسل عيشها بفرحة.. عصام الوريث يعلن دعمه ذوي الهمم

أعلن مصمم الأكشن عصام الوريث دعمه لذوي الهمم، بعد مشاهدته لمسلسل «عيشها بفرحة»، بطولة هبة مجدي.

عصام الوريث يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وكتب عصام الوريث عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بسم الله بعد مشاهدتي مسلسل عيشها بفرحه، تتكفل شركه الوريث بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بشراء ما يلزم لهم من كرسي متحرك وتصنيع ما يلزم لسهولة الحركة حسب الاستطاعة رحمه لروح أبي».

مسلسل عيشها بفرحة

شهدت حكاية «عيشها بفرحة» تعرض يسر (هبة مجدي) إلى إصابة خطيرة في الحبل الشوكي، مما نتج عنه فقدانها الإحساس أو تحريك قدميها، والجلوس على كرسي متحرك.

معلومات عن عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة» بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنساني، أحداث حكاية «عيشها بفرحة» تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.