مراكز الإبداع بكفر الشيخ تنظم فعاليات لتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم

تنظم مراكز الفنون والإبداع بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بمراكز شباب سيدي سالم، وقبريط، وكفر الشيخ، حزمة من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية إلى جانب البرامج الرياضية للياقة البدنية ضمن خطة عمل مراكز الفنون والإبداع، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مهارات التعلم واللياقة البدنية للأطفال

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية يعكف على إعداد برنامج لتنمية المهارات الفنية والرياضية مصمم خصيصًا ليتناسب وقدراتهم البدنية ليحقق أهداف البرنامج مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية وتشجيع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة وتفريغ الشحنة الانفعالية.

خدمات رياضية وثقافية بالمجان

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن مراكز الفنون والإبداع خدماتها بالمجان بمراكز شباب سيدي سالم، وكفر الشيخ، وقبريط، إلى جانب خدمات دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و«مؤسسة زايد العليا»، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب القادرون باختلاف.