سيد خميس: هناك حالة ارتباك حول التصعيد وتوسيع الهجمات البرية في غزة 

قال سيد خميس، الصحفي المتخصص في الشئون الإسرائيلية، إنّ الشارع الإسرائيلي منقسم إلى 3 جبهات رئيسية، الجبهة الأولى وهي أهالي المحتجزين لدى حركة حماس وقد عبروا عن رأيهم بكل صراحة في لقائهم مع نتنياهو، مؤكدًا أنّهم ضد التصعيد أكثر من ذلك، وضد الاقتحام البري مقابل التفاوض على الإفراج عن المحتجزين.

المعارضة تقول بأن نتنياهو يتجاوز الخط الأحمر

وأضاف الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، أنّ الجبهة الأخري من الشارع الإسرائيلي والمتمثلة فى المعارضة السياسية، مشيرًا إلى أنّه حينما بدأت الحرب قام نتنياهو بعمل حكومة إئتلاف حتى يواجه الحرب، لكن بمجرد أن بدأ يتنصل من المسؤولية، وبدلًا من أن يلقى الفشل فيما حدث في السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات، واتضح ذلك من خلال تويتة صريحة نشرها على منصة «إكس»، وبدأت المعارضة تقول بأن نتنياهو يتجاوز الخط الأحمر وطالبته بالاعتذار وإيقاف التصعيد.

وتابع: «أصبح الشارع الإسرائيلي ليس مع نتنياهو، وأصبحت هناك حالة من الارتباك حول التصعيد والدخول البري أو توسيع الهجمات البرية».

تأثير للحرب على الإحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن هناك تأثير للحرب على الإحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي أوضح أن التكلفة المباشرة تكلف مليار شيكل يوميًا أي نحو 246 مليون دولار يوميًا، وهي التكلفة الخاصة بالقصف الجوي وحشد جنود الاحتياط، وقال إن تلك التكلفة سوف ترتفع فى حالة الغزو البري، ولكن مع توسيع الغزو البري ممكن أن تتضاعف تلك التكلفة وأن ميزانية الاحتلال الإسرائيلي لن تتحمل.