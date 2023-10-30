صحفي فلسطيني عن الوضع في غزة: «قوات الاحتلال قطعت طرق وصول الإسعاف»

جرائم عدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرئيلي في حق الشعب الفلسطيني، منها مجرزة مستشفى المعمداني التي سقط عنها الكثير من الشهداء، قصف كنيسة الروم الأثورذكس، إلى جانب الهجوم المكثف الذي تسبب في انقطاع الإنترنت والاتصالات والكهرباء ونقص الطعام والوقود، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنّ قوات الاحتلال الإسرئيلي، لم تتوقف عن جرائمها، إذ أغلقت شارع صلاح الدين في غزة، الذي يعد الطريق الوحيد الذي يوصل بين شمال وجنوب القطاع.

قطع الطريق الوحيد للمساعدات

وقال الصحفي الفلسطيني مثني النجار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قوات الاحتلال الإسرئيلي، أغلقت شارع صلاح الدين الذي يعد الطريق الواصل بين شمال وجنوب غزة: «قوات الاحتلال الإسرئيلي ضيقت الدنيا على أهالي غزة جدًا، وقفلت الطريق الوحيد اللي المفروض الناس تتنقل منه بين الشمال والجنوب في غزة».

صحفي فلسطيني: الوضع في غزة هيكون أصعب

وتابع «النجار» أنّ غلق طريق شارع طلاح الدين، يعد مشكلة كبيرة لأهالي قطاع غزة، وذلك لأنّ هذا الطريق، كانت تتنقل من خلاله سيارات الإسعاف والمساعدات لإنقاذ الأهالي بعد تعرضهم للقصف: «الناس وضعهم في كرب بزيادة، راح يكون أصعب على اللي بالشمال وغزة، يعني مستشفى القدس والشفاء والإندوينسي مش هيكون ليهم مساعدات».

وقصفت قوات الاحتلال الإسرئيلي، سيارة كانت تضم عائلة كاملة في أثناء مرورها من شارع صلاح الدين، إذ أطلقت الرصاص على السيارة ما أدى إلى انفجارها بالكامل، وذلك وفق لمقطع فيديو نشره الصحفي.