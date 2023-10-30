تجهيز 60 شاحنة مساعدات إنسانية إلى فلسطين عبر منفذ رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّه جار تجهيز 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح.

وفي سياق آخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ قوة برية تابعة لجيش الاحتلال حاولت اقتحام قطاع غزة من الشمال، ودارت اشتباكات عنيفة بينها وبين الفصائل الفلسطينية، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات بين قوات الاحتلال، بينها إصابتين خطيرتين.

جاء ذلك خلال محاولة اقتحام برية من قوات الاحتلال لقطاع غزة، صاحبها غطاء ناري كثيف لمدفعية جيش الاحتلال وقصف مكثف لطيران الاحتلال، ما تسبب في إصابات عديدة بين المدنيين الفلسطينيين.

ولدى محاولة سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات، قصفت قوات الاحتلال إحدى سيارات الإسعاف، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويتعرض قطاع غزة منذ الساعات الأولى لليل إلى قصف عنيف من طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تناشد فيه مستشفيات غزة العالم لسرعة الضغط على الاحتلال لوقف الهجوم المدمر، في وقت تتعرض له مستشفيات غزة لكارثة إنسانية.