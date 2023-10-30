«الشباب» تطلق حملة لتعزيز المشاركة السياسية في 5 محافظات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، أولي فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 محافظات هي «الشرقية، الجيزة، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج».

وشارك في فعاليات الانطلاقة الأولى 2000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة و«شباب yly» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات الانطلاقة الأولى الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب/ة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات المقبلة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي محافظة الشرقية، تحدّث الدكتور محمد محروس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، عن أهمية المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة.

وفي محافظة الجيزة، أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

وفي محافظة الوادي الجديد، تناولت الفعاليات الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية ودوافع المشاركة السياسية، والمراحل التي يمر بها الفرد ليكون مشاركًا سياسيًا، وكيف تكون المشاركة السياسية فعالة، وأهمية المشاركة السياسية، ودور الشباب في المشاركة السياسية من خلال التوعية والتثقيف وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي محافظة بني سويف، أكد الدكتور عبد العليم مشرف، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق، أنّ المشاركة السياسية للشباب ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان وتسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم.

وفي محافظة سوهاج، تحدّث الدكتور صبري جلبي، أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بسوهاج، عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنّ الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، مضيفًا أنّ البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر، وأنّ المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وتعريفهم بأشكال المشاركة السياسية المختلفة، وتنمية قدرات الشباب في تفعيل المشاركة السياسية.

وأعرب المشاركون في فعاليات الحملة عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة على إطلاق الحملة، مؤكدين أهمية المشاركة السياسية في تعزيز التنمية والبناء في مصر.