فيلم Killers of the Flower Moon يحتل المركز الثاني عالميا في شباك التذاكر

تراجع فيلم Killers of the Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزي إلى المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، محققا إيرادات بلغت 2.6 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في السينمات المحلية 40.6 مليون دولار، بينما حقق 44 مليون دولار على مستوى الإيرادات العالمية.

وبلغت الإيرادات الكلية التي حققها فيلم Killers of the Flower Moon على مدار 10 أيام 84.6 مليون دولار، بينما بلغت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

البرومو الدعائي لـ فيلم Killers of the Flower Moon

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

وتدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية في العشرينيات من القرن الماضي، عندما يتم اكتشاف النفط في أرض تابعة لقبية «أوسيدج»، يتعرض سكان القبيلة لجرائم قتل متتالية، حتى يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي لكشف اللغز.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، جيسي بليمنز، وليلي جلادستون، وبرندان فريزر، وجون ليثجو