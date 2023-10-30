السفير الفلسطيني في تونس: شعبنا لا يزال ثابتا على أرضه ومتمسكا بها

قال السفير الفلسطيني في تونس، هائل الفاهوم، إن الشعب الفلسطيني لا يزال ثابتا على أرضه ومتمسكا بها رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسك بهويته العربية الإسلامية المسيحية، موضحا أن هناك محاولات لتفتيت الدول العربية من الداخل.

وأضاف خلال لقاء خاص بشاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه نسرين رمضاني، أن الشعب الفلسطيني واجه هذه الاستراتيجية الكونية بطاقته الذاتية أمام هذا الكم الهائل من الدعايا والأكاذيب.

الحق الفلسطيني النواة الصلبة للحق الإنساني

وتابع: «الإحداثيات بدأت تتكشف والأكاذيب كذلك، اللهجة العنيفة والتهديد العنيف الذي يستخدمونه هي مؤشرات بحالة الاهتزازات الداخلية عندهم بسبب صمود الأطفال والشيوخ والشباب الفلسطيني، وهي حقائق أتمنى أن نبني عليها لنوحد صفوفنا وشعوبنا، فالحق الفلسطيني هو النواة الصلبة للحق الإنساني».