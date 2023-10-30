السفير الفلسطيني في تونس: الوضع داخل غزة يقوم على استراتيجية إبادة شعبنا

قال السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم، إن ما يجري الآن في فلسطين هو تكملة لاستراتيجية الإبادة والتهجير والقضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية، وهي أمور مرتبة بشكل مسبق، ودولة الاحتلال الإسرائيلي حاولت على مدى عقود تنفيذها وترتيبها وكانوا يطمحون إلى خلق قواعد تنفيذية لتفتيت شعوبنا العربية والهيمنة على مصادرها.

قطاع غزة أعلى كثافة سكانية في العالم

وأضاف السفير، خلال لقاء خاص بشاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه نسرين رمضاني، أن هذه الهجمة الوحشية على شعبنا في فلسطين، تتماشى مع المنهجية الصهيونية الإسرائيلية وتستهدف نحو 2 مليون فلسطيني في كل أماكن تواجدهم في قطاع غزة الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلومترا مربعا كأعلى كثافة سكانية في العالم.

وتابع: «ما يجري في كل قرى فلسطين يدل على أن الفلسطيني أصبح مستهدفا، كما أن أكثر شيء مقزز هو البيانات التي تصدر عن بعض الدول التي تعتبر نفسها مدافعا عن الحضارة والحرية والإنسانية وحق الدفاع عن النفس، وكأن الآخر له حق والفلسطيني ليس له حق في مقامة الاحتلال».