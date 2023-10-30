استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

في سياق آخر، كانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدا، مبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة أن 73% من الشهداء في قطاع غزة، هم من الأطفال والسيدات والمسنين.