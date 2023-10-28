استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

واصل المستوطنون الإسرائيليون، انتهاكاتهم واستفزازاتهم في الضفة الغربية المحتلة من اقتلاع أشجار الزيتون ومهاجمة منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص الحي، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد فلسطيني يدعى بلال محمد صالح «40 عاماً»، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة الساوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لترفتع حصيلة الشهداء بالضفة لاغبرية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 مصابا.

وصباح اليوم السبت، هاجم مستوطنون من «يش كودش»، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مزارعين فلسطينيين واقتلعوا أشجار زيتون، كما اعتدوا على فلسطيني بالضرب في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

اقتلاع المستوطنون 10 أشجار زيتون معمرة

وأشار الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى اقتلاع المستوطنون، 10 أشجار زيتون معمرة، موضحا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، احتجز مستوطنون أغنام الفلسطينيين في منطقة الدرج في البادية شرق يطا، ومنعوا الرعاة من استلامها.وفي بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 7 مركبات تملكها إحدى العائلات الفلسطينية، فيما داهم جنود الاحتلال منازل عائلة الشيخ محمد مطلق أبو جحيشة وأولاده.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام وحدات خاصة في جيش الاحتلال «مستعربين» بحماية قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين فلسطينيين أحدهما يدعى علي أحمد عدوي، والأخر محمود أحمد المغربي، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيل، شابا فلسطينيا يدعى رامز يوسف اللحام، بعد أن داهمت منزل والده، وفتشته في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم،

قصف إسرائيلي مكثف وسط قطاع غزة

وفي وقت سابق، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، خلال الساعات القللية الماضية، على إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على أحياء سكنية في عديد المناطق في قطاع غزة، وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد أكثر من 25 فلسطينيا، في قصف إسرائيلي مكثف وسط قطاع غزة، فيما لا يزال هناك العشرات من المفقودين تحت الأنقاض.