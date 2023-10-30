تراجع أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق

تشهد أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا يرجع سببه إلى قلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء في ظل وفرة المعروض داخل الأسواق المصرية، ومن ضمن الأنواع التي تراجعت اليوم السمك البلطي إذ هبط بقيمة بلغت 5 جنيهات فيما انخفض الجمبري 3 جنيهات، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023

- يتراوح سعر السمك البلطي اليوم ما بين 50 و60 جنيها.

- كما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و190 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 70 و100 جنيه.

- بينما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.

- ويتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و115 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- وعن سعر السبيط اليوم يتراوح ما بين 200 و250 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر الكابوريا تتراوح ما بين 40 و 200 جنيها.

- كما يتراوح سعر المرجان ما بين 50 و70 جنيها.

- ويتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و160 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الجمبري اليوم ما بين 100 و300 جنيه.

أسعار سمك البورى

- ويتراوح سعر البوري اليوم الاثنين ما بين 85 و105 جنيهات.