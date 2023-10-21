أسعار الأسماك اليوم السبت 21-10-2023 في الأسواق.. بكم كيلو البلطي؟

استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 21-10-2023 في الأسواق على نفس الأسعار المعلنة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب التوازن القائم حالياً بين العرض والطلب، ما ترتب عليه تراجع الأسعار عدة مرات خلال الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي

وتتراوح أسعار الأسمك اليوم السبت 21-10-2023 في الأسواق ما بين 61 و 65 جنيها، ويتراوح سعر فليه البلطي بين 140 و195 جنيها أما سعر قشر البياض ما بين 75 و100 جنيها، فيما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 70 و 100 جنيها كما يتراوح سعر الجمبري اليوم ما بين 300 و325 جنيها، أما سعر القراميط مابين 30 و 50 جينها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

ويتراوح سعر السبيط اليوم السبت في الأسواق المصرية بين 200 و280 جنيها، والكابوريا بين 40 و200 جنيه، والمرجان بين 50 و70 جنيها، والبربون بين 70 و80 جنيها، وسعر البوري اليوم بين 85 و115 جنيها، والسردين بين 65 و85 جنيها.