سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «الجمبري» يبدأ من 95 جنيها

شهد سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعا في بعض من الأنواع، سواء البحرية أو النيلية، وفقا لعمليات البيع والشراء، التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء؛ إذ تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة بمحافظات الدلتا، ما يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.

تراجع في سعر السمك بمحافظات الدلتا اليوم

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، سجل تراجعا جيدا في أنواع الأسماك النيلية، وكذلك تراجع في أسعار الجمبري، واللوت، والحبار، وجاءت أسعارها على النحو التالي:

سعر السمك البلطي يبدأ من 35 حتى 53 جنيها للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك البوري «الطوبار» يبدأ من 47 حتى 57 جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا، 48 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض، 73 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي، 40 جنيها للكيلو.

سعر سمك المبروك، 34 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء، 25 جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن، 23 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، يبدأ من 95 جنيها للكيلو من الحجم الصغير، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري، 300 جنيه للكيلو من ذات الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت، يبدأ من 180جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو، للمرة الثانية على التوالي.

سجل سعر أسماك القاروص 160جنيها.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم الأربعاء

وأوضح «كرم»، أن هناك وفرة في المعروض من الأسماك، بما يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في شتي ربوع محافظات الدلتا.

سعر سمك موسى، 102جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس، 96 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار، 162جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر السردين، 58 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية، يبدأ من 135 حتى 142جنيها للكيلو.

سجل سعر سمك الوقار 175جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني، 82 جنيها للكيلو.