الصلاة على روح الفنان اللبناني بطرس فرح في كنيسة مار جاورجيوس اليوم

تقام عصر اليوم، الصلاة على روح الفنان اللبناني القدير بطرس فرح، في في كنيسة مار جاورجيوس للروم الكاثوليك في منطقة زوق مكايل بلبنان.

الصلاة على روح بطرس فرح في كنيسة مار جاورجيوس

وفي وقت سابق، أعلن نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان نعمة بدوي، وفاة بطرس فرح، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «بطرس فرح وداعا.. هذا الممثل المتميّز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع أعماله تقريباً من (نزل السرور) إلى (لولا فسحة الأمل)، وشارك الفنان ملحم بركات، في مسرحية (ومشيت بطريقي) وعمل مع الفنان جورج خباز بعدة أعمال في المسرح».

أضاف: «نقابة الممثلين في لبنان تنعى الفنان الكبير والقدير بطرس فرح وتتقدم من أسرته ومن أصدقائه ومن محبيه بأحرّ التعازي».

طرس فرح هو فنان لبناني دخل عالم التمثيل بالصدفة، حيث كان موظفاً في شركة أدوية.

الراحل كان قد خاض تجربة السينما من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم «Cash Flow 2».