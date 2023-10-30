تأجيل الإعلان عن سبب وفاة ماثيو بيري: «قد يستغرق أسابيع»

مازالت وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري لغزا في الوقت الحالي، لأن المسؤولين ينتظرون إجراء بعض الاختبارات الرئيسية قبل الإعلان بشكل نهائي عن سبب والوفاة، وأصدر مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس النتائج التي توصل إليها بشأن التشريح الأولي لجثة «بيري»، ولكنهم قرروا تأجيل إعلان سبب الوفاة في انتظار نتائج علم السموم وإجراء مزيد من التحقيقات، والتي قد تستغرق أسابيع حتى تكتمل.

وأشار تقرير موقع «TMZ» أن مكتب الفحص الطبي لم يكشف عن سبب وفاة ماثيو بيري، ولكنه يؤكد على عدم وجود أي شبهة جنائية، بالإضافة إلى عدم العثور على أي مخدرات غير مشروعة، وذكر في تقرير تشريح جثته هي أنهم لاحظوا أنه توفي في مقر إقامته، وأن جثته جاهزة الآن لتسليمها إلى عائلته لدفنها، بينما يجري التحقيق في ملابسات وفاته مع سلطات إنفاذ القانون.

اختبار سموم وتشريح الجثة لمعرفة سبب وفاة ماثيو بيري

وشهد اليوم الماضي وصول قاضي التحقيق في المقاطعة إلى منزل الممثل الراحل لبدء عملية التشريح، وتوقفت شاحنة بيضاء كبيرة تابعة للطبيب الشرعي خارج المنزل قام العديد من أعضاء فريق الطبيب الشرعي بإخراج الجثة على نقالة ووضعها في الشاحنة، وقاموا بإجراء اختبار السموم، بالإضافة إلى تشريح الجثة، لتحديد سبب الوفاة.

وكان تم العثور على ماثيو بيري داخل حوض الاستحمام الساخن في منزله من قبل مساعده الذي قام بالاتصال بخدمة الطوارئ، والتي وجدته بالفعل قد فارق الحياة.