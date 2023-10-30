قيادي بـ«فتح»: حل الدولتين يتطلب ضمانات كبيرة لتحقيق سلام شامل

قال القيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، إنّ حل الدولتين مصطلح يعبر عن الحل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعتمد على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية تستند إلى الحدود المعمول بها ما قبل 5 يونيو 1967، مشيرا إلى أنّ هذا الحل يجب أن يتم بضمانات دولية حتى يتحقق السلام الشامل.

وأضاف الرقب لـ«الوطن»، أنّه من المفترض أن يكون حل الدولتين استنادا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على أنّ الحل سيقوم على المفاوضات.

ومصطلح «حل الدولتين» ظهر لأول مرة في تنظيرات المفكر السياسي وعالم اللسانيات الأمريكي، نعوم تشومسكي، إذ روّج له بعد هزيمة العرب في حرب 67، مناديا بتقسيم فلسطين إلى قسمين، نصف لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي تأسس سنة 1948، والآخر لدولة فلسطين استندا إلى أراضي حدود 4 يونيو 1967، ما يترتب عليه خروج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.