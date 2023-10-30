رئيس «الجمعيات الأهلية»: نبذل جهودا كبيرة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودا كبيرة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بذلك.

محتويات قاطرات المساعدات الإنسانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن قاطرات المساعدات الإنسانية تحتوي على أغذية ومستلزمات طبية وأدوية وملابس وبطاطين، مؤكدا تكثيف الجهود منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني والتحالف الوطني جاهزين لتقديم آلاف القوافل والشاحنا، وهناك تعنت من الجانب الإسرائيلي لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية لغزة فضلا عن المضايقات من خلال ضرب المعبر من الجانب الفلسطيني عدة مرات.

شروط الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات

وتابع أن الجانب الإسرائيلي يضع شروطا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مثل منع الوقود، وأحيانا بعض المستلزمات الطبية، مؤكدا وجود إصرار من جانب مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المشاركة من أجل إدخال المساعدات، مشيرا إلى التواصل الدائم والمستمر مع الجانب الفلسطيني من أجل رصد متطلبات واحتياجات القطاع المتغيرة بصورة يومية، لا سيما الوقود والمياه والدواء، وفقا لمتغيرات الأحداث.