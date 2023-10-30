مطروح تشارك في البرنامج الرئاسي «أهل مصر» للمحافظات الحدودية

أعلن الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، انطلاق الفوج الأول من الملتقيات المركزية بالبرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية بالقاهرة.

مطروح تشارك في البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح لـ«الوطن»، اليوم، إن الملتقيات المركزية بشأن البرنامج الرئاسي «أهل مصر»، يشارك فيه أبناء المحافظات الحدودية في القاهرة، لفئة الشباب وهي محافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان.

برامج تثقيفية لشباب المحافظات الحدودية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إن البرنامج الرئاسي أهل مصر يتضمن برامج تثقيفية وتوعوبة للشباب بشأن استراتيجيات الأمن القومي، والتحديات التي واجهتها الدولة، ومواجهة الشائعات، والاصطفاف خلف الدولة، وتنمية الولاء والانتماء لدي الشباب، وتصحيح العديد من المفاهيم والقضايا العامة، والتوعية بالمخاطر، في إطار الدور الذي يقوم به الوزارة تجاه الشباب في المحافظات الحدودية.