عضو اتحاد الصناعات: الدولة لديها رؤية واضحة في تنمية المحافظات الحدودية

أشاد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه المسؤولية نحو الاهتمام بأطراف الدولة وكل شبر في أرض مصر خصوصًا المحافظات الحدودية، موضحًا أنّ تلك المحافظات شهدت إغفالا كبيرا لعقود طويلة، ليأتي اهتمام القيادة السياسية بهذه المحافظات ليعيدها مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام.

وأضاف البهي، لـ«الوطن»، أنّ الدولة لديها رؤية واضحة في لم وضم المحافظات الحدودية ليس فقط بالخطابات العاطفية وإنما بالتنمية الحقيقة الشاملة، مشيرا إلى أنّ المشروعات التي تقيمها الدولة في المحافظات لها بالغ الأثر الإيجابي على حياة أبنائها عبر توفير فرص عمل وحياة أفضل لهم.

وتابع بأن دولة لبيبا من الدول المهمة بالنسبة إلى مصر وتعتبر عمق وامتداد استراتيجي لها، وإقامة مشروعات قومية ومناطق لوجستية مع الحدود الليبية يساهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، إضافة الى توفير الوقت والجهد وزيادة الصادرات المصرية إليها، خصوصًا أن ليبيا سوق واعدة وكبيرة بالنسبة إلى مصر، وكانت تعتمد على مصر في العديد من السلع المنتحبات المهمة، إلى جانب مئات آلاف من العمال الذين يعملون في ليبيا.

وأكد البهي أنّ الرئيس السيسي أدرك جيدا مقولة «الفقر أبو الإرهاب»، وأنّ اهتمام الدولة والقيادة السياسة بالمحافظات الحدودية يساهم بشكل أساسي في تحسين حياة أبنائها وجعلها أفضل، حتى لا تترك فى أيادي الجماعات المتطرفة والتي تصل تكلفة مقاومتها اكثر من تكلفة التنمية فى تلك المحافظات.