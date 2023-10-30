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مدفعية الاحتلال تطلق قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لـ خانيونس في غزة

كتب:

منتصر سليمان
01:32 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لـ خان يونس في جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وفى سياق متصل، أستشهد 3 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في شمال غزة، حسبما أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة.

كما أكدت تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء غزة.

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