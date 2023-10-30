فحص 97 حالة مجانا في قافلة طبية بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، واستهدفت توقيع الكشف الطبي على 97 مريضًا.

توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات

وتصمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن المرضى المستفيدين من قرى ابن العاص وسنجها وشنيط الحرابوة بمركز كفر صقر، وقريتي النخاس وبني شبل بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

اجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل مجانا

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.