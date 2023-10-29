«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية السرارية بمركز سمالوط غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا بدءا من غد الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين، 30 و31 أكتوبر الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات طبية مختلفة في القافلة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، يتم صرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.