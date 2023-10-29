كشف مجاني على 1585 مريضا بقرية بنجر 7 في قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الصحة في الإسكندرية، قافلة طبية بقرية بنجر 7 والتي تبعد 28 كيلو مترا عن مستشفى برج العرب المركزي، وذلك على مدار يومين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

8 تخصصات طبية

قالت الدكتورة غادة ندا، وكيل صحة الإسكندرية في بيان اليوم، إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية «الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان و الرمد» وشارك فيها 50 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الكشف الطبي على 1585 مريضا

وأشارت إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1585 مريضا من أهالي من المنطقة وجرى صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 322 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه جرى خلال القافلة إجراء 138 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و89 تحليلاً بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية علاوة على فحص 121 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 623 مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.