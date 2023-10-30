محلل سياسي: مصر تلعب دورا تاريخيا لإسقاط مشروع تهجير الفلسطينيين

قال محمد سعيد الرز، الباحث والمحلل السياسي اللبناني، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعبت دورها التاريخي والريادي في القضية الفلسطينية، بداية من إسقاط مشروع تهجير الشعب الفلسطيني الذي كان محور استراتيجية إسرائيل والغرب، وإعلانها بأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

جهود مصر لإحلال السلام

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموقف التاريخي لمصر حاز على التفاف عربي جامع تمثل في قمة القاهرة للسلام، فيما أحرزت الدعوة لحل الدولتين استجابة دولية شاملة باعتبارها مقررة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الفلسطينيين لتصبح غزة والضفة الغربية تحت سلطة كيانه، لكن مصر جعلت من هذا الهدف الصهيوني بالونا مفرغا من الهواء، وأعادت القضية إلى جذورها بقيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس وليس على أية أرض أخرى.

قرارات أممية

وأشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنى المشروع العربي بتحقيق هدنة إنسانية في غزة وفتح الأبواب أمام تدفق المساعدات إليها، مؤكدا أن القرار عبر عن موقف معظم دول العالم: «وإذا كانت إسرائيل سترفضه وهي رفضته فعلاً، إلا أن الرأي العام العالمي تعاطف بقوة لإنقاذ أهالي غزة فلم يعد باستطاعة المجتمعات الغربية والأمريكية تحمل المسؤولية عن مقتل أكثر من 8 آلاف شهيد بينهم 3 آلاف طفل و1800 إمرأة».