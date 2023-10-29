جمال الكشكي: عملية «طوفان الأقصى» أنصفت القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن العالم العربي لو دفع تريليونات الدولارات لما استطاع أن ينصف القضية الفلسطينية، أو يطرحها على الرأي العام العالمي مثلما حدث بعد عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر.

ولفت «الكشكي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأحد، إلى أن الجولة الاخيرة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحدثت وقفة، وهناك إمكانية للبناء على ما حدث من أجل حل القضية الفلسطينية.

جميع المواثيق الدولية تعطي الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته

وأشار إلى أن الصراع في فلسطين بدأ في الأساس على معتقدات دينية، ولكنه في الأساس على أراضي فلسطين، متابعا أن جميع المواثيق الدولية تعطي الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته على حدود 1967، ويجب أن يحترم الاحتلال هذا الأمر.

ولفت إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات هو كاشف للرأي العام العالمي المساند للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع شعوب العالم في الشارع لمساندة القضية الفلسطينية خلال الفترة الحالية.